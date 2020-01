A oficialização de Weigl e a antevisão do clássico entre Sporting e FC Porto fazem as manchetes dos jornais desta sexta-feira.

Record: «'Incrível': Weigl muito feliz após assinar.»

O Jogo: «Danilo é dúvida. Inflamação no joelho complica preparação do capitão do FC Porto. Uribe será o trinco se o comendador não jogar.»

A Bola: «Weigl confirmado até 2024 e com cláusula de 100 milhões de euros. 'Senti que me queriam mesmo'.»

