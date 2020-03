O estado de emergência decretado no país e a operação de charme do Benfica para convencer Koch fazem as manchetes dos jornais desportivos desta quinta-feira.

A Bola: «O jogo das nossas vidas. Portugal está a partir de hoje em estado de emergência.»

Record: «Koch como Weigl. Benfica aposta forte no central e no pós-corona quer convencê-lo em Lisboa.»

«Novo teste a Jorge Jesus dá negativo.»

O Jogo: «Marcelo declara guerra. Estado de emergência imposto pela primeira vez em Portugal em quase 45 anos. Restrições concretas serão conhecidas hoje.»

«Rafael Leão paga 16,5 M€ pela rescisão.»

