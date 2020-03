Com o mundo a enfrentar uma pandemia, que obrigou à interrupção do futebol, as capas dos jornais desportivos fazem referência a questões financeiras.



«Queda Livre» é a manchete do diário «A Bola», escrevendo que a Covid-19 vai provocar uma desvalorização entre 120 e 200 milhões de euros em Benfica, Sporting e FC Porto.



Por sua vez, o «Jogo» faz referência a uma eventual redução dos salários dos jogadores que atuam em clubes nacionais. O mesmo jornal afirma que o presidente do Sindicato de Jogadores, Joaquim Evangelista, «não quer que os jogadores negoceiem cortes isoladamente».



Por último, o «Record» conta «toda a verdade» da saída de Rafael Leão do Sporting.



Nota ainda para o diário L'Équipe que fez manchete com Lionel Messi transformado em Che Guevara, lembrando a redução de salários do plantel do Barcelona anunciada na última segunda-feira.



Veja todas as capas dos jornais na galeria associada.