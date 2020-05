O regresso da I Liga, Matheus Nunes e Mbemba fazem as manchetes dos jornais desta quarta-feira.

A Bola faz manchete com: «Verão em grande. Plano passa por jogar-se quase todos os dias até final de julho.»

Destaque ainda para o mercado do Sporting, «Varandas enfrenta nova missão: tem até janeiro para exercer opção por Matheus Nunes.» e para o mercado do FC Porto: «Muñoz entusiasmado com o dragão.»

O Record traz em destaque: «Matheus Nunes, o menino 10 milhões. Saiba quem é o jovem que Varandas diz que vai pagar Amorim.»

Espaço também para a retoma do futebol com dois temas: «Liga quer oito semanas de futebol sem parar» e uma entrevista Aleksander Ceferin: «Aposto um milhão como o Euro20 se vai jogar em 2021.»

O Jogo faz manchete com Mbemba: «Do oito ao oitenta: central passou de não utilizado a jogador com mais minutos das principais ligas europeias em 2020.»

«I Liga: Futebol quase todos os dias» é outro dos destaques.

Veja as capas dos jornais na galeria associada.