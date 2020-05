A saída do Benfica da direção da Liga, Taremi e Vítor Baía são os destaques da imprensa desportiva nacional este sábado.



«Vieira bate com a porta», escreve «A Bola», referindo-se à saída dos encarnados do cargo na Liga de clubes, deixando Proença «ainda mais fragilizado».



Por sua vez, «O Jogo» faz manchete com Vítor Baía, o ás da candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa às eleições do FC Porto. Depois de ter saído do clube há dez anos, o antigo guarda-redes foi convidado para ocupar o cargo de vice-presidente.



«Taremi agrada» é a manchete do «Record». Este jornal diz que o avançado do Rio Ave «está bem referenciado na Luz» e que pode ser uma opção para reforçar o ataque das águias.



