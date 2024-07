De um Portugal que mostrou mais até ao penálti de João Félix ao poste. Da defesa de Mike Maignan no desempate até ao desacerto de Cristiano Ronaldo. O Portugal-França é destaque um pouco por toda a imprensa desportiva internacional nas últimas horas, depois da eliminação lusa nos quartos de final do Euro 2024 na noite de sexta-feira, em Hamburgo, que coincidiu com a passagem dos gauleses às meias-finais, fase em que encontrarão a Espanha.

Uma das análises mais fortes no rescaldo do Portugal-França - tal como já tinha acontecido após a Eslovénia - veio do jornal inglês The Guardian, num artigo de Jonathan Liew com o título: «Uma batalha galáctica perdida no buraco negro do ego de um homem», apontando a Cristiano Ronaldo.

Marca (Espanha):

«França vai ser adversária de Espanha nas meias-finais do Europeu graças ao seu destacado rendimento defensivo. Propôs menos do que o seu adversário, mas desta vez socorreu-se das mãos de Maignan para amarrar o prolongamento e impor-se, finalmente, nos penáltis. Theo Hernández decidiu depois de João Félix enviar a sua tentativa ao poste.»

The Guardian (Inglaterra):

«Até a sua ausência parece uma espécie de presença. As câmaras continuam a procurá-lo. Os adeptos nas bancadas, com as suas réplicas de camisolas do Manchester United, gritam um pouco mais alto e franzem a testa com um pouco mais de força. Quanto menos ele faz, mais importante ele se torna. Quanto mais ele desaparece neste jogo, mais pesado parece, como um buraco negro a sugar tudo para seu vórtice. E finalmente Portugal também. A sabotagem está completa. Uma das equipas mais talentosas já reunidas neste nível de futebol desaparece naquele mesmo buraco negro. Um ato de Elvis da era de Las Vegas, em última análise, notável apenas pela sua capacidade de nos fazer ficar boquiabertos e continuar boquiabertos (…) Entretanto, Gonçalo Ramos e Diogo Jota estão sentados no banco. (…) Theo Hernández marca o penálti da vitória e imediatamente os jogadores portugueses correm em direção ao desolado João Félix, o único homem a falhar o penálti, e abraçam-no. [Nuno] Mendes corre na direção dele, João Palhinha corre na direção dele, Nélson Semedo corre na direção dele. Pepe deixa de lado a sua própria tristeza — este pode muito bem ter sido seu último jogo — e corre para ele. Ainda há uma equipa aqui e a única tristeza é que nunca conseguimos vê-la. Um homem não corre para Félix. Em vez disso, ele caminha na outra direção, sozinho, perseguido apenas pelo olhar lascivo da câmara. É Cristiano Ronaldo.»

As (Espanha):

«Portugal propôs mais e teve mais opções, mas faltou-lhe acerto na área. Cristiano Ronaldo saiu do Euro, o seu sexto e provavelmente último, sem marcar e sem ser substituído.»

Sky (Inglaterra):

«Theo Hernández marcou o penálti da vitória da França, depois de João Félix, de Portugal, acertar no poste, na disputa dos penáltis, após um empate 0-0, levando a equipa de Didier Deschamps à meia-final do Euro 2024 com a Espanha. Desta vez, não houve lágrimas de Cristiano Ronaldo, que foi dominado pela emoção durante a vitória de Portugal nos oitavos de final sobre a Eslovénia. Mas, apesar de converter o seu próprio penálti, a última campanha do jogador de 39 anos no Euro terminou em derrota. Ele teve de consolar o excelente companheiro de equipa, Pepe, de 41 anos, no final de tudo.»

L’Équipe (França):

«Cristiano Ronaldo nunca tinha terminado uma grande competição sem marcar. Enquanto os bleus derrotaram Portugal nos penáltis nos quartos de final do Euro, vários números emergem desta noite. Cristiano Ronaldo não marcou nenhum golo nos últimos nove jogos do Euro ou do Mundial, depois de ter marcado por dez vezes nos nove anteriores. Esta é a primeira vez na carreira que o avançado português termina uma grande competição sem marcar um único golo.»

GloboEsporte (Brasil):

«Despedida do Robozão. Depois de se ter emocionado ao perder um penálti no prolongamento contra a Eslovénia, Cristiano Ronaldo disputou o seu último jogo num Europeu. Sem golos. Mas ele despede-se como um dos grandes nomes da história do torneio. É detentor de vários recordes na competição. O principal ídolo de Portugal é o jogador que disputou mais jogo no Euro (30), é o melhor marcador (14 golos), o maior assistente (oito) e recordista em participações (seis).»