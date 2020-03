Com o mundo a enfrentar uma pandemia e a bola se poder rolar, os jornais viram-se para as notícias de esperança. A história de uma incrível recuperação e a solidariedade de Alex Telles na terra natal, fazem as manchetes dos jornais desportivos desta segunda-feira.

Record: «A incrível recuperação de Isabel Gomes de um avc. Voltou a falar para dizer Samaris.»

«Vítor Godinho, de 14 anos, é a vítima mais nova em Portugal. Jovem jogador de futsal perdeu a vida.»

«Gonçalo Guedes tem colegas de equipa infetados: 'Este vírus não é uma brincadeira'»

O Jogo: «O golo de ouro de Alex. Em Caxias do sul, há 60 crianças sob a proteção do lateral esquerdo do FC Porto.»

«Jovem jogador vítima do vírus. Tinha 14 anos, praticava futsal e era natural de Ovar.»

«Cristiano corta 10 milhões em salários.»

