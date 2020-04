A crise no futebol causada pela covid-19, a possibilidade de a Taça da Liga não se realizar devido à pandemia, e a situação de Rafael Leão, que tem de pagar indemnização ao Sporting do próprio bolso, fazem as manchetes dos jornais desportivos deste sábado.

A Bola: «Taça da Liga em perigo. Redefinição dos calendários deve obrigar à suspensão da prova na próxima época.»

Taarabt sonha com dobradinha: «Estou no topo da minha carreira».

Record: «Leão arrisca penhora. Avançado assinou pelo Lille sem qualquer proteção e é obrigado a pagar ao Sporting do próprio bolso. Património ou ordenado podem ser congelados. Pandemia suspendeu prazo para pedir anulação do acórdão.»

«Clubes avançam para lay-off. Futebolistas podem ficar a ganhar um máximo de 1.905 euros.»

O Jogo: «Crise já dói a sério. Inquérito ao Campeonato de Portugal mostra cenário dramático. 17 clube assumem que não têm condições para pagar salários de março. 12 clubes admitem essa forte possibilidade.»

«FC Porto: Conceição duvida das decisões até agosto.»

