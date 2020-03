As contas do FC Porto, as declarações de Bruno Lage sobre Samaris e a notícia da TVI sobre os vouchers do Benfica fazem os principais destaques da imprensa desportiva nacional desta segunda-feira.

A Bola: «Dragão obrigado a fazer 100 milhões. SAD do FC Porto enfrenta grande desafio face ao prejuízo de 52 milhões.»

«Benfica: PJ acredita que vouchers contêm indícios de corrupção.»

O Jogo: «De volta ao ativo. Bracarense fogem no terceiro lugar e pressionam Sporting.»

«Notícia TVI: Vouchers do Benfica pagavam refeições de 600 euros.»

Record: «Samaris é o gajo: Bruno Lage considera o grego imprescindível para jogo com o Moreirense.»

«'Temos de reunir forças', Conceição focado nos objetivos que restam».

Veja as capas dos jornais na galeria associada.