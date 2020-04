Os cortes anunciados por Benfica, Sporting e Sp. Braga para atenuarem os impactos financeiros causados pela paragem competitiva devido à pandemia são destaque nos jornais desportivos que estão esta quarta-feira nas bancas. «Férias contra a crise», escreve A Bola, referindo as questões financeira que estão por detrás das decisões.

O Record revela os planos do presidente do Benfica para fazer face à atual situação, mas também relativamente aos negócios para a transação de jogadores, à aposta no Seixal e nas modalidades.

Em declarações a O Jogo, Marchesín aborda a epoca, a carreira e mostra-se confiante de que os dragões não deixarão escapar o primeiro lugar quando o campeonato for retomado.

Seguimos para Espanha, onde a Marca noticia um conflito entre a Liga espanhola, a Associação de Futebolistas Espanhóis e a Federação, enquanto o AS dá conta dos grandes negócios de verão que começam a ser preparados... ao telefone e sem que os clubes saibam quando poderão ser feito ou quanto poderão gastar.

Fora da atualidade desportiva, destaque para a manchete do Público, que avança que o pico da pandemia pode já ter passado, mas deixa um alerta: «Não é hora de relaxar.»

