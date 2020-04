A indefinição causada pela covid-19 no futebol sobre como vai ser o final da liga e as questões contratuais associadas e Sérgio Oliveira que diz que os jogadores estão ansiosos por voltar a jogar fazem as manchetes dos jornais desportivos desta sexta-feira.

O Jogo: «'Estamos ansiosos por voltar', diz Sérgio Oliveira em entrevista.»

«Hugo Vieira, diretor executivo da formação do Sp. Braga, puxa pelos galões: 'Só Benfica está acima do Braga'.»

Record:

«Gomes salva clubes: Acordo com operadoras televisivas evita colapso imediato das tesourarias.»

«FC Porto: PSG na luta por Alex Telles.»

A Bola: «Os donos da bola. Extensão da época para lá de 30 de junho obriga clubes a chegar a acordo com jogadores em final de contrato.»

«Algarve é hipótese para final de Liga em modo de isolamento.»

