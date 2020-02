As repercussões do incidente do caso de racismo contra Marega e o voto de confiança de Bruno Lage a Ferro fazem as manchetes da imprensa desportiva nacional desta quarta-feira.

A Bola: «Regulamentos limitam castigo. Conselho de disciplina abre processo aos incidentes em Guimarães, mas deixa muitos recados.»

«PSP já identificou vários suspeitos dos insultos racistas.»

O Jogo: «'Mais do que racismo, é estupidez'. Pinto da Costa considera que insultos a Marega são 'um caso de polícia'.»

Record: «Confiança de Ferro. Lage falou com o central sobre o mau momento e não o deixará cair.»

«FC Porto: Abandono em Guimarães custaria 5 a 8 pontos. Videovigilância permitiu identificar adeptos.»

Veja as capas dos jornais na galeria associada.