O mercado de transferências do Benfica, com Vlachodimos e Fejsa em evidência e as palavras de António Costa sobre a reunião com a presença dos presidentes de Benfica, FC Porto e Sporting, fazem os destaques dos jornais desportivos deste sábado.

A Bola:

«Vlachodimos só pela cláusula. Newcastle está na pista do guarda-redes mas Benfica considera-o inegociável» é a manchete.

«Pepe, Marcano e Mbemba lutam por dois lugares no FC Porto» e «Amorim começa tudo do zero no Sporting» são outro dos destaques.

O Jogo:

«António Costa elogia exemplo de união dos três grandes na resposta 'ao que é essencial': 'Gostei de ver os três presidentes juntos'.»

Luis Díaz diz que «regresso custou muito fisicamente» e o jornal destaca ainda que os «Wolves lançam ataque a Palhinha» e que a OPA do Benfica foi «chumbada por ilegalidade».

Record:

«Fejsa já não volta ao Benfica. Sérvio fora dos planos de Lage a um ano de acabar contrato», diz o jornal.

No FC Porto, Luis Díaz diz que: «Todos têm que ajudar e ser solidários» na reta final.

Veja as capas dos jornais na galeria associada.