O regresso do Sporting aos treinos e o futuro do futebol em tempos de pandemia fazem as manchetes dos jornais desportivos desta terça-feira.

O Jogo:

«O futuro a dez metros de distância. Seis jovens que serão aposta do Sporting em 2020/21 estiveram no dia 1 pós quarentena.»

«União Europeia sai em defesa do desporto. Indústria vale 2,2 do PIB comunitário.»

Record:

«Matar saudades. Leões voltaram a trabalhar na Academia de Alcochete.»

«Taarabt admite acabar na Luz, diz amigo próximo: 'Sente-se bem e não pensa em sair'.»

A Bola:

«O novo futebol: Competição vai mesmo regressar, mas num contexto nunca visto.»

«Afastados. Foi assim o regresso ao trabalho no Sporting.»

