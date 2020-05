A análise à regularidade de FC Porto e Benfica, para projetar no que resta do campeonato, e uma entrevista do presidente do Sporting Frederico Varandas fazem as manchetes dos jornais desportivos desta terça-feira.

Record: «Varandas rendido a Rúben. Presidente justifica investimento de 10 milhões no treinador.»

«João Félix: 'Lage é como um pai para mim'» e «dois feridos em guerras de claques» são outros dos destaques.

O Jogo: «A prova dos dez. Como se comportam os candidatos quando jogam uma dezena de vezes em seis semanas. FC Porto de Conceição foi sempre melhor, mas já lá perdeu um título.»

«Varandas deu nega a Salvador por Battaglia» e «lista de estádios adiada» também em destaque.

A Bola: «Ferida aberta no Sporting. Filipe Osório de Castro e Rahim Ahamad deixam a direção de Varandas.»

Também em destaque: «Confrontos entre claques voltam a ensombrar a noite» e «Zaidu para lateral-esquerdo do FC Porto, Taremi bem cotado.»

