A posição dos capitães de equipa em relação ao regresso da Liga e entrevistas a Vítor Ferreira, do FC Porto, e Pedrinho, do Benfica, fazem as manchetes dos jornais desportivos desta segunda-feira.

A Bola:

«Jogadores nunca serão cobaias», presidente do sindicato é o porta-voz. Capitães das ligas profissionais em sintonia: regresso à competição só com garantias de seguranças.

O Jogo:

«Pronto para o regresso: Vítor Ferreira ansioso por dar continuidade a uma 'época de sonho'»

«UEFA alarga o prazo: Organismo esclareceu que está em aberto hipótese de se jogar em julho e agosto.»

Record:

Pedrinho, reforço do Benfica, explica admiração pelo ídolo do Barcelona. «Tento agarrar um pouco do que o Messi faz.»

«Francisco Geraldes e o impacto de Rúben Amorim no Sporting: 'Tem ideias fixas e uma personalidade forte'».

Veja as capas dos jornais na galeria associada.