Os jornais desportivos portugueses desta quinta-feira dão ênfase à operação Fora do Jogo, que levou a Autoridade Tributária a realizar buscas em vários clubes profissionais do futebol nacional.

«A Pente Fino», escreve o jornal A Bola, que dá conta que a operação «investiga os negócios do futebol português».

Já o Record destaca a gala do Benfica e as palavras de Luís Filipe Vieira. O presidente do emblema encarnado «pede fibra» para o que resta do campeonato.

Já o jornal O Jogo destaca também a operação Fora do Jogo: «Futebol à lupa», escreve aquela publicação. «Megaoperação da Autoridade Tributária fez buscas em 56 locais de todo o país», pode ler-se ainda.

Veja as capas dos jornais na galeria acima associada.