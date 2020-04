Os jornais desportivos continuam a dar ênfase à situação da pandemia de covid-19, que tem afetado milhares de pessoas um pouco por todo o mundo.

Na edição desta segunda-feira, o jornal A Bola entrevista Alípio Matos, antigo treinador de futsal de Benfica e Belenenses, que teve infetado. O técnico de 62 anos admitiu que pensou que «ia morrer».

Já o jornal Record dá conta do interesse do Sporting em Mehdi Taremi, avançado do Rio Ave. «Taremi volta ao radar», escreve aquela publicação.

Por sua vez, o jornal O Jogo destaca a doação de mais de um milhão de euros da Seleção Nacional para somar ao fundo de apoio da FPF. A publicação diz que jogadores, treinadores e staff abdicam de metade da recompensa pelo apuramento para o Euro2020, entretanto adiado.

Veja as capas dos jornais desta segunda-feira.