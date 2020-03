Os jornais desportivos nacionais desta quarta-feira dão eco à derrota do Sporting em Famalicão e à mudança no comando técnico dos leões, com Rúben Amorim a assumir o lugar de Silas.

«Rúben assume o risco», diz o jornal A Bola, adiantando que Amorim deve ser apresentado durante esta quarta-feira e começará a trabalhar em Alcochete na quinta.

Já o Record fala em dez milhões – valor que o Sporting pagará ao Sp. Braga para ter Amorim – e muito trabalho, destacando o desaire do clube de Alvalade com o Famalicão.

Já O Jogo diz que «Silas confirma Amorim», fazendo eco do investimento recorde que o emblema verde e branco está a fazer no treinador sensação do campeonato.

Destaque ainda para a imprensa italiana, que não esqueceu o problema de saúde que Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, atravessa.

Veja as capas dos jornais da galeria acima associada.