A permanência de Pedro Proença na presidência da Liga Portugal é a manchete do jornal A Bola desta sexta-feira. Aquela publicação refere que o antigo árbitro fica no cargo para já, mas que o seu lugar está à disposição até à Assembleia Geral agendada para 9 de junho.

Já o jornal Record destaca Islam Slimani, que promete voltar ao Sporting, ele que vai deixar o Leicester no final da temporada. «Um dia voltarei a este clube que tanto me marcou», cita a publicação.

Por sua vez, o jornal O Jogo dá a manchete a Ivan Marcano, defesa-central do FC Porto que sofreu uma rotura de ligamentos e que só volta à competição no final de 2020.

Nota ainda para a imprensa internacional: José Mourinho é a capa do La Gazzetta dello Sport, a recordar a Champions vencida em 2010 pelo Inter, Bernardo Silva, entrevistado, é a manchete do As, enquanto o cobiçado Nélson Semedo está em destaque na manchete do Mundo Deportivo.

