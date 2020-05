No editorial da revista «Dragões» de maio, o presidente do FC Porto apresenta as razões pelas quais defende o regresso da Liga.

Pinto da Costa começa por fazer uma «declaração de interesses»: «Para o FC Porto, terminar imediatamente o campeonato até podia ser positivo, tanto ao nível desportivo como financeiro. Como fomos a melhor equipa nos 70 por cento dos jogos que já se disputaram, concluiríamos a época no primeiro lugar, o que, tanto quanto sei e como vi acontecer em França, dá o direito ao título de campeão nacional. Dessa forma, garantiríamos ainda a entrada direta na Liga dos Campeões e um encaixe significativo».

Ainda assim o dirigente garante que «não terminar a época sempre foi, para o FC Porto, uma opção a considerar apenas em último recurso».

«A nossa posição a favor do regresso do regresso da competição baseia-se na resposta a duas perguntas: 1) existem condições para tal? 2) É importante que aconteça? Não tenho dúvidas em responder que sim nos dois casos», acrescenta.

Pinto da Costa reforça a ideia de que dificilmente alguém trabalhará com maior segurança do que os profissionais do futebol, uma vez que poucos serão os casos de risco, e ainda tendo em conta o acompanhamento médico que têm.

«E também me parece indiscutível que o futebol desempenha um papel relevante, ainda que muitas vezes desprezado, na sociedade portuguesa. Ser uma atividade económica com um certo peso no PIB nem é o que mais conta. É o impacto que tem na vida de milhões de pessoas, a forma como ajuda tanta gente a ter dias menos difíceis, as alegrias que por milhões de razões proporciona e que para muitos são as únicas. O futebol tem uma função social que só um ignorante pode desprezar e que deve ser preservada na medida do possível. No caso do FC Porto, desejamos voltar a jogar e lutar como sempre para oferecer aos nossos adeptos dois troféus que eles tanto merecem. Tenho plena confiança de que isso acontecerá», conclui o presidente portista.