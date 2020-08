Diego Reyes anunciou nesta segunda-feira que testou positivo para covid-19. O comunicado do jogador do Tigres tornou-se mais um foco de polémica no México, já que o defesa-central esteve na semana passada em foco devido à presença numa festa que violou as regras de distanciamento social.



O antigo jogador do FC Porto foi apanhado a celebrar o 30.º aniversário de Hugo González, a 1 de agosto, com o guarda-redes do Rayados, Dorlan Pabón (igualmente do Rayados) e outras pessoas, incluindo uma banda musical, segundo as imagens que circularam nas redes sociais. Em Monterrey, os ajuntamentos estão proibidos devido à propagação de covid-19.



Perante os primeiros relatos da festa, Diego Reyes veio a público explicar a sua presença na festa: «Não comecem. Fui dar a prenda de anos ao meu compadre Hugo e fui embora porque hoje tivemos treino cedo». O defesa-central do Tigres não foi castigado, enquanto os dois jogadores do Rayados foram afastados do compromisso seguinte da equipa.



Tudo parecia sanado, mas o comunicado divulgado por Reyes nesta segunda-feira à noite despertou nova onda de críticas ao jogador de 27 anos. Os outros elementos presentes na festa terão igualmente de ser testados.