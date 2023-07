Aos 37 anos, e agora a jogar na Indonésia, Ricardinho ainda dá espetáculo.

O futsalista português que esteve vários anos no Benfica e agora joga no Pendekar United, marcou um golaço frente Blacksteele que deixou até Rafael Leão, futebolista do Milan, rendido.

«Quanto mais velho melhor... incrível», escreveu Leão nas redes sociais.

Ora veja: