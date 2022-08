Ricardo dos Santos, atleta português do Benfica, veio novamente a público descrever um episódio polémico com a polícia de Londres. Em 2020, recorde-se, o especialista dos 400 metros, acusou as autoridades britânicas de racismo. Já em abril deste ano, foi divulgado que os cinco agentes de polícia que detiveram Ricardo dos Santos e a esposa britânica Bianca Williams enfrentam ações disciplinares.

Agora, o velocista português que reside em Inglaterra partilhou imagens de uma nova operação policial de que foi alvo. «Quando estava a caminho de casa, fui parado por sete polícias armados, porque eles pensavam que eu estava a mexer no telemóvel enquanto estava a conduzir. Eu parei quando me senti seguro para o fazer», começou por explicar.

«Fico chateado porque dois anos depois, nada mudou. Qual a necessidade de sete agentes armados quando eu estava sozinho no carro? Dois ou três seriam suficientes», salientou Ricardo dos Santos.

A City of Westminster Police já reagiu à denúncia, salientando que os polícias «indicaram claramente ao carro para parar e isso não aconteceu». Como tal, foram chamados reforços. «O condutor parou cinco minutos depois», salienta a força policial.

«Após a conversa, o veículo foi autorizado a seguir a sua viagem. Entretanto, já contactámos o condutor via Twitter para ele nos contactar, caso queria continuar a discutir este tema», completa a City of Westminster Police.

Annoyed that 2 years down nothing has changed but they still manage to over police.. why do 7 armed officers need to be present when I was alone. 2 or 3 max would of been enough. 3/3 pic.twitter.com/fol46XxKPR