Ricardo Esgaio testou positivo à covid-19, apurou o Maisfutebol. Na sequência dos testes realizados antes do jogo do Sporting com o Penafiel, para a Taça da Liga, foi detetada a infeção do defesa leonino, que jogou 45 minutos no passado sábado, diante do Boavista.

Trata-se do terceiro caso positivo no plantel dos leões nas últimas semanas, depois de Coates e Paulinho terem também sido infetados. Recorde-se que o defesa uruguaio já regressou entretanto à competição, enquanto Paulinho continua a cumprir o isolamento obrigatório.

[artigo atualizado]