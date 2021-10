Carvalhal queria. Ricardo Horta concretizou o desejo.

O Sporting de Braga ‘matou’, como o treinador queria, mais um «borrego», ao vencer pela primeira vez na Bulgária, onde há quatro anos empatou ante este mesmo Ludogorets, também na Liga Europa.

Agora, venceu. Com um golo de quem é cada vez mais uma marca no clube nos últimos anos. Ricardo Horta marcou pelo terceiro jogo consecutivo, destaca-se mais como o melhor marcador da história do clube nas competições europeias (15 golos) e selou mais três pontos, importantíssimos nas contas do grupo F.

Antes de tudo, uma súmula ao filme de Razgrad: a vitória assenta bem a quem foi mais equipa, com o senão de que o Sp. Braga deu também a possibilidade de o Ludogorets ganhar algum alento em várias fases do jogo, em busca do empate. A diferença mínima deixou expectativa até final.

O único golo surgiu logo aos sete minutos. Número mágico ou perfeito, tal como o desenho da jogada para o êxito: Galeno serviu a entrada de Sequeira junto à linha de fundo, o lateral cruzou atrasado e Ricardo Horta viu tudo o que os defesas do Ludogorets não viram, para rematar colocado junto ao primeiro poste: 0-1 no marcador.

O golo de Ricardo Horta:

Eficaz a abrir, pressionante na saída de bola do Ludogorets e mais ofensivo, o Sp. Braga teve uma boa meia hora de jogo inicial. Mesmo antes de marcar, já tinha enviado uma bola ao poste por Iuri Medeiros, numa jogada semelhante à do golo.

Ludogorets-Sp. Braga: o filme do jogo, ao minuto

O único susto maior na primeira parte foi mesmo protagonizado por um dos dois portugueses do outro lado: Josué Sá marcou aos dez minutos, mas não valeu: foi apanhado em fora-de-jogo.

Depois de uma entrada coesa e determinada, o Sp. Braga, cedo amarelado em Diogo Leite (24m) e Musrati (26m), baixou ligeiramente na qualidade de jogo inicial – pese ter mantido relativo controlo – e também um pouco as linhas. Deu assim alento a um Ludogorets que foi subindo no terreno, sem, no entanto, criar reais trabalhos a Matheus. O guardião só teve de aplicar-se a sério para defender um remate de Sotiriou (43m).

A abrir a segunda parte, o Ludogorets tentou mexer no jogo por Despodov e Tekpetey. O último, com mais jeito, talvez tivesse sido feliz ao minuto 58: estava solto ao primeiro poste após um canto, mas foi trapalhão no gesto técnico.

De resto, entre o jogo dos bancos que se seguiu, até foi o Sp. Braga a criar as melhores ocasiões para dobrar a diferença. O Ludogorets não criou mais perigo verdadeiro para a baliza de Matheus e isso foi também mérito de ações defensivas, ora de Paulo Oliveira, Fabiano ou Diogo Leite.

Já nos últimos 20 minutos, quem saltou do banco minhoto quase foi feliz: Mario González cabeceou ao ferro após um canto (73m) e Chiquinho, após tabelar com Piazon, rematou a centímetros da baliza (89m). O Sp. Braga acabou a defender a margem mínima ao ataque e está agora a um ponto da liderança.

Estrela Vermelha empata na Dinamarca

O Sp. Braga acabou por ter uma noite proveitosa na terceira jornada e aproximou-se da liderança do grupo F, devido ao empate do Estrela Vermelha ante o Midtjylland na Dinamarca (1-1). Ivanic deu vantagem aos sérvios (58m) ma Dyhr (78m) empatou o jogo.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Estrela Vermelha, 7 pontos

2.º: Sp. Braga, 6

3.º: Midtjylland, 2

4.º: Ludogorets, 1