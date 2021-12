Luis Díaz foi eleito melhor avançado da Liga no período outubro/novembro, recolhendo 28,7 por cento dos votos dos treinadores da Liga. O avançado colombiano do FC Porto destacou-se à frente de Ricardo Horta (20,63 por cento) e de Francisco Navarro (10,32).

O avançado colombiano tem sido uma peça determinante no ataque da equipa de Sérgio Conceição e no mês de outubro marcou ao Paços de Ferreira e no dérbi com o Boavista. Já em novembro, Díaz bisou na deslocação aos Açores, frente ao Santa Clara e marcou também na receção ao Vitória, antes de voltar a marcar, mais recentemente, ao Sp. Braga.

Luis Díaz soma, nesta altura, onze golos na Liga, tantos quanto o benfiquista Darwin Nuñez, com quem divide o topo da classificação dos melhores marcadores da atual edição da Liga.