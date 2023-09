A FIFA deu razão ao Málaga no diferendo com o Sp. Braga relativamente à recusa dos arsenalistas à proposta do Benfica por Ricardo Horta no verão de 2022 e condenou o clube português a indemnizar os espanhóis em 12,3 milhões de euros: €11,725M mais 5 por cento de juros.

A notícia foi avançada pelo jornal AS, que informa que o organismo supremo do futebol internacional considerou ter ficado provado que o clube minhoto recebeu - e recusou - uma oferta de 17 milhões de euros das águias.

Recorde-se que o Málaga avançou já este ano com uma queixa para a FIFA, alegando quebra de acordo por parte do Sp. Braga, que na opinião dos dirigentes espanhóis não tinha respeitado um suposto compromisso que obrigaria o clube português a aceitar uma transferência acima de um valor acordado. Em caso de recusa, o clube espanhol tinha direito a ser indemnizado.

O valor total da indemnização, caso seja pago, será divido em partes semelhantes entre o Málaga e um fundo de investimento. Recorde-se que Ricardo Horta transferiu-se para o Sp. Braga em definitivo no verão de 2017. De acordo com uma auditoria às contas da SAD do Málaga referentes ao exercício de 2016/17, os espanhóis informaram que cederam ao Sp. Braga a percentagem dos direitos económicos e federativos que possuíam do jogador que no verão anterior tinha uma fatia considerável dos direitos económicos (75 por cento) distribuída por outras três entidades, entre as quais a Gestifute.

O Maisfutebol sabe que o Sp. Braga já foi notificado da decisão e que vai requerer os fundamentos da mesma e, posteriormente, preparar recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), na Suíça.

Após a notificação do fundamentos da decisão, Sp. Braga terá 21 dias para apresentar recurso da decisão.