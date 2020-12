Ricardo Horta, Ricardo Esgaio e Tormena salientaram no final do jogo que o apuramento, que era o grande objetivo, já está alcançado, mas não descartam a possibilidade de ainda discutir na derradeira jornada o primeiro lugar do grupo com o Leicester (que soma os mesmos 10 pontos).

«A passagem é mais do que merecida. O nosso objetivo é o apuramento e isso está conseguido. Se conseguirmos terminar no primeiro lugar é a cereja no topo do bolo», afirmou Ricardo Horta na flash interview da Sport TV, onde Ricardo Esgaio salientou que este «era um grupo bastante complicado, mas a equipa do Sp. Braga apresentou uma excelente atitude» e superiorizou-se a AEK e Zorya.

Sobre o jogo desta noite, Tormena, que marcou um golo e «ofereceu» outro ao AEK, salientou que «só erra quem está lá dentro» e que «o mais importante foi a classificação e conseguir a vitória».

Já Ricardo Horta acrescentou que o terreno do Estádio Olímpico de Atenas «estava quase impraticável»: «Não conseguíamos quase fazer uma receção. Tínhamos de dar dois, três toques para pôr a bola no chão.»