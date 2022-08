O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, foi questionado na antevisão ao jogo com o Marítimo sobre Ricardo Horta.

O capitão de equipa continua a ser alvo do Benfica e chegou, inclusive, a fazer uma espécie de despedida do clube, no final do jogo com o Sporting.

Com a mudança para a Luz num impasse, Horta mantém-se no clube miinhoto.

«Continuo a ter um Ricardo comprometido e muito sério no seu trabalho. Se é mais provável que continue? É um assunto que vos tem interessado mais a vocês [jornalistas] do que a mim. Continuo a ter um Ricardo disponível e comprometido a dar o seu melhor, não vejo nenhuma razão para alarme», disse, citado pela Lusa.