Ricardo Mangas já está em Lisboa. O lateral esquerdo chegou ao Aeroporto Humberto Delgado já perto da meia noite, depois de ter deixado Moscovo ao início da tarde, numa longa viagem que passou ainda por Istambul.

Já era terça-feira, portanto, quando Mangas deixou a zona de desembarque.

«Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Mas falamos noutro dia, ok?», disse apenas aos jornalistas.

O joador vai agora cumprir os exames médicos e resolver os últimos detalhes do acordo com o Sporting, de forma a assinar contrato com a SAD leonina em princípio por quatro épocas.

Como já se escreveu, o Sporting paga aos Spartak Moscovo 300 mil euros, mais bonus que podem chegar ao milhão de euros. A formação russa fica ainda com parte do passe.

Refira-se, por fim, que Ricardo Mangas ainda tem algumas questões para resolver com o Spartak, mas vai fazê-lo já em Portugal, para depois assinar com o Sporting.