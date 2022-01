Além de Julien Dacosta e Tomás Igreja, o Portimonense também inscreveu na Liga o avançado Ricardo Matos.

O jogador de 21 anos fez toda a formação no Benfica, tendo deixado os encarnados em 2019/20 para rumar aos italianos do Ascoli. Após duas épocas no futebol transalpino, regressou a Portugal para representar o Olhanense, que milita no Campeonato de Portugal, quarto escalão.

Os bons desempenhos valeram-lhe a transferência do Sotavento para o Barlavento algarvio, tendo assinado um contrato válido para as próximas três épocas e meia com mais uma de opção.