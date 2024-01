Declarações de Ricardo Paiva, treinador do Boavista, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo (1-4) frente ao Vizela, um triunfo que chega quatro meses depois da última vitória axadrezada na Liga:

«Nos primeiros minutos tivemos alguma dificuldade para travar a boa dinâmica ofensiva do Vizela, mas conseguimos fazer alguns ajustes e sabia que a partir desse momento, quando conseguimos ser assertivos, íamos ter as nossas situações e fazer golo. Com o passar do tempo o resultado foi-se avolumando e conseguimos atingir o nosso objetivo, uma vitória muito importante».

[Esperava este Vizela forte no início?] «Não me surpreendeu a entrada do Vizela, esta dinâmica estava identificada, em momentos do jogo da Taça tiveram esta dinâmica. Além de uma abordagem é uma ideia de jogo, penso que o Vizela será assim. Relativamente à adaptação que tivemos de ter, de sentir no terreno o posicionamento, obrigou a ajustas que se refletiram no início, mas partir daí correu de feição. Conseguimos ter bola, critério e entrámos no jogo de uma forma muito mais sólida».

[Pressão retirada após tanto tempo sem vencer?] «Sabíamos da importância desta vitória, era importante estes jogadores verem o seu trabalho coroado com três pontos, o que isto representa é precisamente um prémio pelo que têm feito. Temos que ir dia a dia, semana a semana. Ficar agarrados a esta vitória não nos trará nada para a frente, temos de ter sempre esta disponibilidade para lutar e para estar nos duelos».