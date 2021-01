Foi com o Vitória de Guimarães-Nacional de quinta-feira - triunfo dos minhotos por 3-1 - que encerrou a 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, a primeira de 2021 e que teve os outros oito jogos disputados entre 2 e 4 de janeiro.

Uma ronda que ficou marcada só por triunfos caseiros, no total seis: além do Vitória, o Sporting venceu o Sp. Braga por 2-0, o Tondela levou a melhor sobre o Famalicão por 1-0, o Paços bateu o Rio Ave por 2-0, o mesmo resultado do Portimonense ao Farense. A vitória mais expressiva foi do FC Porto ao Moreirense, por 3-0. Houve empates sem golos no Marítimo-Boavista e no Gil Vicente-Belenenses SAD e igualdade 1-1 no Santa Clara-Benfica. Só houve mesmo dois golos marcados fora de casa. No total, foram apenas 16 golos apontados na jornada.

FIGURA: Beto

Em 2018 estava no distrital de Lisboa pelo União de Tires. Em 2019, no Olímpico do Montijo, no Campeonato de Portugal. Hoje, está na equipa principal do Portimonense ao segundo ano em Portimão e assinou o primeiro bis pela equipa principal, decisivo na vitória por 2-0 ante o Farense, que encetou a saída dos comandados de Paulo Sérgio da zona de descida.

Golo da jornada: o regresso de Quaresma às trivelas

No jogo que encerrou a jornada, na noite de quinta-feira, o internacional português Ricardo Quaresma voltou aos golos de trivela em Portugal, ao iniciar a reviravolta do V. Guimarães ante o Nacional, aos 22 minutos, numa partida que acabou com triunfo dos minhotos por 3-1 ante os insulares.

Defesa da jornada: Mateus Pasinato (FC Porto-Moreirense)

Foi aos 40 minutos de jogo no Estádio do Dragão e o marcador já assinalava uma vantagem de 1-0 para o FC Porto, quando Mateus Pasinato, após uma bola ao ferro enviada por Taremi, levantou-se do relvado num ápice para, na cara de Marega, negar-lhe um golo certo com uma enorme intervenção. Apesar do desaire dos cónegos por 3-0, foi um dos protagonistas da partida.