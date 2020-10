O filho de Ricardo Quaresma assinou contrato com o FC Porto. O momento importante para o pequeno Ricardo Quaresma, de oito anos, foi assinalado pelo pai nas redes sociais.

«Parabéns, filho. Agora desfruta do futebol, do talento que Deus te deu e do clube», reagiu o internacional português de 37 anos.

Quaresma, atualmente no V. Guimarães representou o FC Porto em dois períodos da carreira. Entre 2004 e 2008 e, mais tarde, de 2014 a 2015.