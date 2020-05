Ricardo Quaresma publicou nesta terça-feira um longo texto nas redes sociais em que critica o «populismo racista» de André Ventura, depois de o deputado do Chega ter dito ao jornal i que a «comunidade cigana acha-se acima das leis deste país e é um sério problema de segurança pública».



«É fundamental um plano de confinamento específico para a comunidade cigana que não aceita, maioritariamente, as regras sanitárias e de autoridade pública para a generalidade dos cidadãos», disse André Ventura.



Na resposta, o atual jogador do Kasimpasa começou por lembrar que «a seleção nacional de futebol é de todas as cores, pretos, brancos e até ciganos». «Em todos bate no coração a vontade de dar a glória ao país e no momento de levantar os braços e celebrar um golo acredito que nenhum português celebre menos porque o jogador é preto, branco ou cigano.»



«Eu sou cigano. Cigano como todos os outros ciganos e sou português como todos os outros portugueses e não sou nem mais nem menos por isso. Como homem, cigano e jogador de futebol já participei em várias campanhas de apelo contra o racismo, não porque parece bem mas porque acredito que somos todos iguais e todos merecemos na vida as mesmas oportunidades independentemente do berço em que nascemos», salientou o internacional português.



Visando diretamente o deputado do Chega, Quaresma lançou um duro ataque ao populismo: «O populismo racista do André Ventura apenas serve para virar homens contra homens em nome de uma ambição pelo poder que a história já provou ser um caminho de perdição para a humanidade.»



«Olhos abertos amigos, o populismo diz sempre que é simples marcar golo mas na verdade marcar um golo exige muita tática e técnica. Olhos abertos amigos, o racismo apenas serve para criar guerras entre os homens em que apenas quem as provoca é que ganha algo com isso», concluiu o jogador.