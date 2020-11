O internacional português, Ricardo Quaresma, apelou esta sexta-feira ao cumprimento das recomendações das autoridades de saúde no combate à pandemia da covid-19 e ao combate à disseminação de falsas informações.

«Sei que muitos estão com medo, mas não deixem que alguns se aproveitem do vosso medo para espalharem notícias falsas. Esta batalha não se ganha nas redes sociais. Esta batalha ganha-se na forma como cumprimos o que nos é pedido por quem sabe», escreveu o jogador do Vitória de Guimarães, numa publicação no Facebook.

Ciente de que «muitos estão a passar dificuldades» e que este não é um momento «fácil para ninguém», Quaresma aproveitou ainda para agradecer aos profissionais de saúde.

«Os nossos treinadores são aqueles que estudaram medicina e ciência, são eles que nos vão valer nesta pandemia. Os nossos heróis são os médicos, os enfermeiros e todo o pessoal que está na linha da frente. A todos eles o meu muito obrigado por tudo o que estão a fazer», sublinhou.

O jogador de 37 anos deixou também o desejo de ver os estádios «cheios de adeptos a apoiarem as suas equipas», nos «anos de carreira» que ainda tem pela frente.

«Quando nós formos velhinhos, gostava que todos pudessem recordar estes tempos que vivemos com orgulho pela forma como vencemos. Não me deixem ficar mal, prometi ao meu filho que ia voltar a gritar pelo pai no estádio», concluiu.