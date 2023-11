Quaresma vestiu-se de entregador de pizzas e surpreendeu os jogadores do Grupo Desportivo Árvore, em Vila do Conde. No fim, e depois de provocar reações de grande surpresa, quando retirou o capacete e mostrou quem era, Ricardo Quaresma ainda acabou a jogar à bola.

O vídeo foi pensado e realizado por uma conta do Youtube, que já tinha feito outras iniciativas com o português. Desta vez a ideia era simular que estavam a gravar uma reportagem sobre o futebol amador, para surpreender os jogadores com uma pizza.