Ricardo Quaresma continua a acompanhar de perto os primeiros passos do filho, que tem o mesmo nome, no mundo do futebol.



No sábado, o extremo do Vitória de Guimarães esteve no Complexo Desportivo de Campanhã a assistir ao duelo entre o Salgueiros e o Núcleo SCP Solar do Norte, equipa que o jovem Ricardo representa.



O filho de Quaresma tem apenas nove anos e jogou pela equipa de sub-11, marcando dois golos da formação leonina no triunfo por 4-3.



Ricardo Quaresma júnior já sabe marcar golos de trivela, com o pé esquerdo, e até beijou o símbolo do Sporting no momento do festejo do outro golo, de cabeça.