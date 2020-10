Ricardo Sá Pinto é o novo treinador do Vasco da Gama. O português já assinou contrato e já foi oficializado no cargo de responsável técnico da equipa principal do clube carioca.

Sá Pinto assinou contrato até final do ano, ficando responsável por orientar a equipa até ao fim do Brasileirão, fazendo-se acompanhar de mais três portugueses: o adjunto Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho Igor Dias.

O português chega ao Rio de Janeiro ainda esta semana, mas não orienta a equipa no jogo do próximo domingo, frente ao Internacional, tendo estreia marcada para a semana seguinte.