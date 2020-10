O guarda-redes Ricardo Silva e o defesa Pedro Justiniano, da equipa B do FC Porto, foram chamados ao treino da equipa principal esta sexta-feira, marcado ainda pelas três ausências por lesão, às quais acrescem os 12 nomes nas seleções.

Ricardo Silva já tinha, de acordo com nota oficial do FC Porto, integrado os trabalhos da véspera, repetindo por isso a presença. Supriu as ausências de Marchesín e de Mbaye, que estão em tratamento a lesões. Em tratamento está também o defesa Iván Marcano. O argentino e o espanhol fizeram igualmente trabalho de ginásio.

Pepe, Sérgio Oliveira, Diogo Costa, Diogo Leite, Fábio Vieira, Francisco Meixedo, Zaidu, Loum, Taremi, Corona, Nanú e Grujic continuam nas respetivas seleções nacionais.

O plantel folga no fim-de-semana e volta aos treinos às 16 horas de segunda-feira, no Olival, para preparar o clássico ante o Sporting, marcado para 17 de outubro (sábado, 20h30) em Alvalade, a contar para a quarta jornada da I Liga.