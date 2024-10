«Um sonho de criança». É assim que Ricardo Velho, guarda-redes do Farense, reage à sua estreia na convocatória para a seleção nacional, conhecida esta sexta-feira, 4 de Outubro.

O guardião da equipa algarvia foi uma das novidades na lista de Roberto Martínez para a dupla jornada da Liga das Nações, frente à Polónia (dia 12) e Escócia (15).

Em declarações divulgadas pelo Farense, Ricardo Velho confessou que a chamada à seleção A é uma «recompensa pelo trabalho que estamos a fazer, tanto eu como o clube».

O guardião, que já espreitava a convocatória há algum tempo, também disse estar «muito feliz» e que esta chamada representa o culminar de um «percurso muito bom, um percurso de trabalho».

Ricardo Velho fez história no Farense ao tornar-se o primeiro jogador a ser chamado à seleção, enquanto atleta dos algarvios. No passado, já outros internacionais jogaram pelo Farense, mas nunca foram convocados durante o percurso em Faro.

Velho ganhou o prémio de melhor guarda-redes da I Liga, na época passada, e chegou a ser falado para reforçar o Benfica no início desta temporada.

Apesar do mau arranque no campeonato, com seis derrotas e um empate, Ricardo Velho tem sido um dos destaques do Farense.