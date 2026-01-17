A namorada de Richard Ríos publicou uma foto onde é possível ver o jogador com o braço ao peito. Na publicação, Madu Carvalho, como é conhecida nas redes sociais, afirma que o médio colombiano «está bem» e deseja que a sua recuperação seja rápida.

O médio de 25 anos sofreu uma lesão no ombro direito no jogo frente ao FC Porto a contar para a Taça de Portugal. José Mourinho disse na antevisão do jogo frente ao Rio Ave que ainda não era possível aferir quanto tempo o jogador estará ausente.

Richard Ríos chegou ao Benfica esta temporada por 27 milhões, oriundo do Palmeiras de Abel Ferreira e conta com 32 jogos, três golos e duas assistências ao serviço dos 'encarnados'.





