O Benfica venceu este sábado na deslocação ao terreno do Sp. Braga, por 1-0, em jogo da 24.ª jornada da Liga Revelação.

Ronaldo Camará, aos 41 minutos, marcou o golo da vitória dos encarnados.

Já o Sporting empatou a uma bola na receção ao Belenenses.

João Goulart abriu o marcador para os leões aos 20 minutos, mas o emblema azul chegou ao empate na segunda parte, aos 70 minutos, fruto de um golo de Gonçalo Silva.

Ainda no topo da classificação, o Rio Ave foi à Madeira bater o Marítimo por 2-1.

Schutte e Bruninho marcaram para os vilacondenses, Vilson anotou o golo da equipa da casa.

Assim, o Benfica lidera esta Liga Revelação com 51 pontos, mais três do que o Rio Ave e cinco do que o Sporting.

Os outros resultados do dia:

Académica - Cova da Piedade, 0-0

Vitória de Setúbal - Estoril Praia, 1-3

Desportivo das Aves - Feirense, 2-1

Famalicão - Leixões, 2-1

Portimonense - Vitória de Guimarães, 1-0