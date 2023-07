Alexandrina Cruz foi eleita, este sábado, a nova presidente do Rio Ave, sucedendo no cargo a António Silva Campos, que se afastou devido a problemas de saúde.

A candidata única apresentou-se com a Lista A, recolheu a preferência dos sócios rioavistas com 1006 votos a favor (60 votos em branco e 11 nulos) e tornou-se na primeira mulher a presidir um clube da Liga.

Alexandrina Cruz, de 46 anos, é natural de Junqueira, Vila do Conde, licenciada em gestão e já era vice-presidente para a área financeira, estando no Rio Ave há 19 anos.

Amândio Couteiro, por seu turno, foi eleito presidente da mesa da Assembleia Geral, enquanto Ilídio Lacerda é o novo presidente do Conselho Fiscal.

As eleições para o triénio 2023-2026, refira-se, registaram a maior adesão da história do Rio Ave, com os 1077 votos a superarem o anterior melhor registo de 665, relativo a 2020.

Entretanto, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou Alexandrina Cruz e assinalou o momento.

«É com particular satisfação que felicito a Dra Alexandrina Cruz pela eleição como presidente do Rio Ave FC. Assinalo o facto histórico e simbólico de se tratar da primeira mulher que assume tão relevante cargo num clube da 1. Liga no futebol português», começou por dizer o dirigente na nota da FPF.

«Temos felizmente cada vez mais exemplos de mulheres que exercem cargos de liderança em várias áreas da sociedade e também no desporto, nomeadamente no futebol. É um caminho inspirador, que quebra barreiras e promove a igualdade de género», completou.