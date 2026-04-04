Dez jogos depois, o Alverca voltou a vencer e impediu que o Rio Ave igualasse o recorde de vitória consecutivas na I Liga (quatro). Os Ribatejanos dominaram por completo a primeira parte e a vantagem de dois golos levadas para o descanso foi suficiente para assegurar três preciosos pontos. O triunfo valeu a ultrapassagem aos vilacondenses, que não conseguiram engatar a quarta e dar sequência à boa fase no campeonto.

Silaidopoulos manteve o onze que garantiu a vitória ao Rio Ave nos últimos três jogos. Frente ao Alverca, a conquista dos três pontos permitiria igualar um recorde do clube na I Liga: quatro vitórias consecutivas, um feito apenas alcançado por Carlos Brito e Luís Castro. Já Custódio fez apenas uma alteração depois da goleada sofrida diante do Sporting. O técnico foi forçado a mexer na baliza devido à lesão de André Gomes, rendido por Matheus Mendes.

A formação do Ribatejo entrou melhor na partida e marcou bem cedo, aumentando a ansiedade da turma vilacondense. De livre, Figueiredo disparou uma bomba para o fundo das redes, com muita colaboração do guardião Van der Gouw, inaugurou o marcador. O emblema de Vila do Conde sentia muitas dificuldades na construção defensiva e perdia constantemente o esférico.

Foi assim que o Alverca chegou ao segundo. Bezerra falhou a receção, a bola sobrou para Figueiredo que entregou a Sandro Lima que, desmarcado, rematou cruzado para o fundo das redes. Os ribatejanos estiveram sempre mais perto de chegar ao terceiro do que os locais reduzirem. A exceção que confirmou a regra foi uma cabeçada de Blesa a rasar o poste. Do outro lado, Chiquinho, com um remate em arco, fez Van der Gouw brilhar e redimir-se do primeiro golo sofrido.

O treinador do Rio Ave não gostava do que via e mexeu na equipa ainda antes do descanso – Ryan Guilherme rendeu no meio-campo o apagado Nikitscher. Contudo, pouco ou nada mudou e, no reatamento, a toada do jogo manteve-se. Voltou a ser a turma ribatejana a ficar perto de marcar, com um remate ao lado de Touaizi – solto na área podia ter feito melhor. A face do desafio mudou ao minuto 60. Nelson Abbey cruzou da esquerda e Blesa, ao primeiro poste, a reduzir de cabeça.

As hostes vilacondenses animaram-se e a equipa ganhou nova alma. Bezerra, logo depois, podia ter feito o empate. Isolado na cara de Matheus, rematou muito por cima. Silaidopoulos quis dar maior acutilância ofensiva e lançou Tamble no jogo. Custódio sentiu a equipa a tremer e também sentiu necessidade de refrescar a equipa, conseguindo acalmar o ímpeto ofensivo rioavista.

Até ao final, o Rio Ave tentou muito, quase sempre com cruzamentos para a área, mas a melhor oportunidade até foi do Alverca. Nuozzi, completamente solto na área, falhou por completo o remate e perdeu uma excelente oportunidade. O triunfo acaba por ser justo.

FIGURA: Figueiredo (Alverca)

Um golo e uma assistência são suficientes para mostrar que Figueiredo foi decisivo para que o Alverca voltasse a conquistar os três pontos dez jogos depois. O avançado descobriu que valia ‘estouros’ e não foi de modas, atirando um para o fundo das redes. Depois, assistiu o desmarcado Sandro Lima, que fez o segundo. O brasileiro foi decisivo.

MOMENTO DO JOGO: Perda de bola fatal

O Rio Ave não entrou bem, mas a margem mínima no resultado acalentava esperanças aos locais. Contudo, numa saída de bola, Bezerra dominou mal o esférico, aproveitando o Alverca para recuperar e marcar.

POSITIVO: Blesa (Rio Ave)

Já leva seis golos na I Liga em dois meses com o emblema do Rio Ave ao peito. O avançado espanhol marcou pelo quarto jogo consecutivo, tendo sido responsável por marcar os golos do triunfo nas últimas três partidas. Diante do Alverca, Blesa deixou um aviso no primeiro tempo e, na segunda oportunidade, não perdoou.