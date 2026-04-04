Na sala de imprensa, Silaidopoulos lamentou a má entrada da equipa no desafio e referiu que a pausa competitiva não pode servir de desculpa. O treinador disse que só pensa jogo a jogo e que ainda falta muito campeonato.

A má entrada da equipa ditou a derrota?

Perdemos por causa da primeira parte. Quando estamos bem e passamos por uma pausa competitiva, isso afeta o nosso desempenho, mas não é desculpa. Estava à espera que começássemos melhor. O Alverca começou bem e colocou-nos numa posição complicada. Na segunda parte, estivemos melhor no campo. Criámos várias oportunidades para empatar o jogo. Estivemos bem na segunda parte, dentro daquilo que devemos ser como equipa. Temos de estabilizar o desempenho da segunda parte.

O que espera dos seis jogos que faltam?

Em cada semana, só pensamos no jogo seguinte. Se jogarmos como jogámos na segunda parte, vamos conseguir a manutenção rapidamente. Temos de nos manter calmos, acreditando no nosso trabalho.