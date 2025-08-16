O Rio Ave vai realizar, este domingo, a estreia na edição 2025/26 da Liga, depois do adiamento da partida relativa à ronda inaugural frente ao Benfica. Sotoris Silaidopoulos, novo treinador dos vila-condenses, expressou a vontade de passar uma boa imagem na estreia, garantindo que o grupo está pronto para o desafio.

«Estamos totalmente motivados para mostrar a nossa capacidade e todo o trabalho que temos desenvolvido durante a pré-época. Queremos começar com o pé direito, mostrar esta vontade de ganhar cada jogo, especialmente em casa. É muito importante para mim dar uma boa primeira imagem aos nossos adeptos, poder fazê-los felizes», atirou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao Nacional.

O treinador grego demonstrou-se satisfeito com a pré-época realizada pela equipa. Sotoris elogiou a ética de trabalho dos jogadores e realçou que todo o plantel está entusiasmado para o encontro.

«Estou satisfeito com os nossos jogos amigáveis. Fizemos sete e estamos prontos para competir. Temos trabalhado no duro e penso que estaremos bem, em termos físicos e de abordagem tática. Estou muito satisfeito com a ética de trabalho do plantel. É uma nova época e, portanto, há todo um entusiasmo, não só meu como dos jogadores», confessou.

O Nacional arrancou a Liga com uma derrota, em casa, por 2-0, com o Gil Vicente. Ainda assim, Sotoris Silaidopoulos elogiou as equipas portuguesas, em particular a do Nacional.

«É uma boa equipa, bem estruturada. Como todas as equipas portuguesas que temos observado, é perigosa e intensa no processo ofensivo, sobretudo em transição. Mas, como já referi, jogamos em casa, queremos vencer, estando focados desde o primeiro minuto. Queremos ser a equipa que demonstra mais vontade em vencer o jogo».

Ao contrário de algumas formações da Liga, o Rio Ave não promoveu muitas mexidas no plantel. O técnico, de 46 anos, mostrou-se feliz com esse facto.

«Acredito muito na estabilidade, é o mais importante para mim. Por isso, quisemos manter o núcleo de jogadores da última época e estou muito contente por isso. Na última semana, fizemos três contratações [Dario Spikic, Georgios Liavas e Marc Gual], que podem trazer alguma experiência e personalidade, porque somos uma equipa jovem e precisamos dessas características», concluiu.

O Rio Ave faz a estreia na Liga, este domingo, frente ao Nacional, numa partida a contar para a segunda jornada da competição. O apito inicial está marcado para as 15h30 no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde. Uma partida que poderá acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.