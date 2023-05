O atual presidente do Rio Ave, António Silva Campos, anunciou esta segunda-feira que não vai ser candidato às próximas eleições, previstas para novembro.

O líder dos vilacondenses justifica a decisão com problemas de saúde e garantiu que não tomou a decisão «de ânimo leve».

«Depois de muito ponderar com a minha família e ciclo de amigos mais chegados, chegou o tempo de encerrar o meu ciclo no Rio Ave. Não serei candidato nas próximas eleições. As razões que me levam a esta decisão não são de agora. Desde há uns anos tenho adiado esta posição, por considerar que devia dar ainda mais algo de mim pelo Rio Ave, mas a minha saúde não tem ajudado, obrigando-me a um esforço e sacrifício cada vez maior e expondo-me a uma debilidade que acaba por afetar, não só a mim, mas também a minha família e quem me rodeia. É tempo de iniciar um novo ciclo e procurar preservar a saúde e qualidade de vida que possa ter», afirmou, num vídeo publicado nos meios de comunicação dos rioavistas.

António Silva Campos informou ainda que vai solicitar a antecipação das eleições, para que o novo presidente possa planear a temporada 2023/24.

«Como as eleições são apenas em novembro e não faz sentido estar em gestão até essa data, até porque não sinto forças para tal, solicitei ao presidente da Mesa da Assembleia uma reunião com o Conselho Geral para debater a validade de antecipação das eleições. Faz todo o sentido que, quem começar o novo ciclo, o faça no início da época», concluiu.

António Silva Campos, refira-se, entrou para a presidência do Rio Ave em 2008.

A declaração de António Silva Campos na íntegra: