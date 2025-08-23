As atenções da generalidade do público estiveram voltadas para o Benfica-Tondela, mas, em terras de Santa Mafalda, Arouca e Rio Ave apresentaram um belo espetáculo. 3-3 foi o resultado final de um encontro eletrizante e muitíssimo disputado, do primeiro ao último minuto

No que toca às escolhas de ambos os técnicos, Vasco Seabra apenas fez a troca forçada do castigado Dylan Nandín por Barbero. Já Sotirios Sylaidopoulos manteve o mesmo onze que empatou a uma bola diante do Nacional.

Intensidade alta em todos os momentos do jogo

Do pontapé de saída até ao intervalo, o encontro ficou sempre marcado pela intensidade alta de ambas as equipas em todos os momentos do jogo, especialmente na pressão ao adversário e nos duelos de disputa da posse de bola (algo que ajuda a explicar a quantidade de cartões).

Foram os rioavistas quem começaram a levar perigo à baliza de João Valido, com a dupla André Luiz – Clayton a mostrar, desde cedo, que se encontravam de pé quente! O guardião dos arouquenses negou mesmo grandes oportunidades ao minuto 19 a esta dupla, tendo travado, com as mãos e com os pés, as chances de ambos na cara do golo.

Apesar de registarem menos ataques em quantidade, os arouquenses também levavam perigo à baliza adversária. Ao minuto 24, na sequência de um canto, Fontán encheu o pé e atirou para dentro. Daí até ao intervalo, o Rio Ave esteve por cima e terminou o primeiro tempo em alta rotação. Um presságio do que estaria por vir no segundo tempo.

Velocidade de jogo tão alta que tiraria pontos na carta

O segundo tempo, apesar de ter visto o seu início ser retardado, não se fez sentir no jogar do Rio Ave, que entrou com a mesma alta rotação. Poucos minutos tinham passado e Clayton, servido precisamente por André Luiz, concluiu com sucesso nova combinação da dupla.

Apesar da resposta arouquense, travada com uma excelente intervenção de Miszta, os vila-condenses colocaram-se, pela primeira vez, na frente do marcador ao minuto 65, pelo recém-entrado Spikic. Dentro da área, apesar de estar no meio de vários defesas arouquenses, Clayton serviu o croata, que se estreou a marcar na Liga. Poucos minutos depois, Aguilera esteve bem próximo de dilatar a vantagem, num livre indireto na área arouquense: valeu Esgaio que, com a cabeça, travou o balázio do médio.

A velocidade de jogo estava tão alta que seria capaz de tirar pontos na carta de condução, mas os intérpretes de jogo, bem como os adeptos de ambas as equipas, estavam a gostar disso. Os Lobos de Arouca não se inibiram e, a 15 minutos do fim, empataram a partida, com um bom cabeceamento de Trezza. Contudo, para surpresa de todos, logo de seguida, os vilacondenses voltaram a marcar. Clayton, a figura do jogo, bisou no encontro, assistido com um belo passe de Athanasiou.

Até final, e com os nervos à flor da pele na bancada arouquense, foi preciso um golpe de génio para desbloquear o encontro, que já estava amarrado: Nais Djouara, a um minuto do final, recebeu a bola à entrada da área e conseguiu metê-la no fundo das redes. Se havia quem julgasse que os arouquenses tinham ficado afetados pela derrota em Alvalade, este encontro e o seu desfecho comprovam o contrário. Por sua vez, o Rio Ave volta a empatar, adiando para a próxima jornada a possibilidade da sua primeira vitória na Liga.

FIGURA: Clayton

Na primeira jornada, já tinha dado um ar da sua graça, mas esta noite, em Arouca, Clayton esteve endiabrado. Desde o início da partida que formou uma boa dupla com André Luiz, combinando várias vezes com o extremo. Para além dos dois golos que assinou, nota também para a assistência que deu para que Spikic se estreasse a marcar.

O MOMENTO: O terceiro golo do Arouca, ao minuto 90+3

Quando já nada o fazia prever, tendo em conta a toada de jogo após o 2-3 do Rio Ave, Nais Djouara tirou um coelho da cartola e assinou o golo do empate, com um bom remate à entrada da área. O extremo tem estado em boa forma pelos arouquenses desde a sua chegada e tem sido uma surpresa.

POSITIVO: Por mais jogos com esta intensidade!

Se, muitas vezes, são feitos comentários pelos adeptos portugueses queixando-se da qualidade dos jogos disputados entre as equipas do meio da tabela, este Arouca – Rio Ave é uma resposta adequada aos mesmos. Sem exagero, do primeiro ao último minuto, o encontro ficou marcado pela sua intensidade, quer no ataque à baliza adversária (mesmo que nem sempre isso tenha resultado em remates), quer nas disputas pela posse de bola. Por mais jogos destes!